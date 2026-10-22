NVE CorpShs Aktie
WKN: 766101 / ISIN: US6294452064
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22.10.2026 07:31:27
NVE Corp (NVEC) Stock Plunges 21% After the Bell: Here's Why
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