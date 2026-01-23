NVE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NVE präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 6,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVE 5,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at