nVent Electric Aktie

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WKN DE: A2JHWV / ISIN: IE00BDVJJQ56

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30.10.2026 15:02:49

nVent Electric Q3 2026 Earnings Call Transcript

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