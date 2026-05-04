04.05.2026 06:31:29

nVent Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

nVent Electric hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD gegenüber 2,16 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,47 Prozent auf 1,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 809,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,952 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,12 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at

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