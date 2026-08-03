nVent Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

nVent Electric präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,47 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 963,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,34 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at