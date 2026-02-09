09.02.2026 06:31:29

nVent Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

nVent Electric hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,07 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 752,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte nVent Electric ein EPS von 1,97 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,89 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,33 USD sowie einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at

