NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.09.2026 16:08:00
Nvidia: 235 Milliarden Dollar - Unternehmen plant Rekord-Aktienrückkauf
Das weltweit wertvollste Unternehmen will für eine gigantische Summe Aktien zurückkaufen. Laut Konzernchef Huang soll das den Glauben an die eigene Zukunft widerspiegeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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