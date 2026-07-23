NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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23.07.2026 10:02:00

Nvidia: A Once-in-a-Decade Opportunity for Growth Investors

Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered spectacular gains for investors in the early stages of the artificial intelligence (AI) revolution. The company got into the market early, tailored its chips to suit AI, and became a market leader. Importantly, this translated into double- and triple-digit revenue growth, and the stock climbed more than 300% over three years. Some investors have worried that, after such a performance, the company's better days may be in the rearview mirror. But that isn't necessarily the case. In fact, right now, Nvidia represents a once-in-a-decade opportunity for growth investors: This is as the company works to dominate the $200 billion central processing unit (CPU) market. Let's zoom in for a close look.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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