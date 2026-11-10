NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.11.2026 16:03:18
Nvidia, Alphabet, and Micron Just Agreed to Buy $26 Billion of Stock in One of Their Biggest Customers
Artificial intelligence companies are spending hundreds of billions of dollars to build the infrastructure needed to train and operate their models. And the companies supplying that infrastructure are making a fortune.
Now they're helping finance one of their biggest customers.
Anthropic disclosed in an updated IPO prospectus Tuesday that seven technology companies, including Nvidia (NASDAQ:NVDA), Alphabet's (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google, and Micron Technology (NASDAQ:MU), have agreed to purchase a combined $26 billion in its stock when it goes public. CNBC reported the company is seeking to price on Nov. 18 and begin trading on the Nasdaq exchange Nov. 19.
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