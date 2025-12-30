NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 11:13:00

Nvidia, AMD, and Micron Technology Could Help This Unstoppable ETF Turn $250,000 Into $1 Million in 10 Years

Top artificial intelligence (AI) developers like OpenAI and Anthropic continue to launch new models, with each one being "smarter" and more capable than the last. However, every new model also soaks up more computing power than its predecessors, so it requires significantly more data center capacity.Some of the biggest suppliers of AI infrastructure, chips, and components include Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Micron Technology (NASDAQ: MU). Shares in those three companies have surged by an average of 119% in 2025 alone, crushing the S&P 500 index, which is up just 18%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.mehr Nachrichten