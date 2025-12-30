NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
30.12.2025 11:13:00
Nvidia, AMD, and Micron Technology Could Help This Unstoppable ETF Turn $250,000 Into $1 Million in 10 Years
Top artificial intelligence (AI) developers like OpenAI and Anthropic continue to launch new models, with each one being "smarter" and more capable than the last. However, every new model also soaks up more computing power than its predecessors, so it requires significantly more data center capacity.Some of the biggest suppliers of AI infrastructure, chips, and components include Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Micron Technology (NASDAQ: MU). Shares in those three companies have surged by an average of 119% in 2025 alone, crushing the S&P 500 index, which is up just 18%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.mehr Nachrichten
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)