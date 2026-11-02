NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.11.2026 15:27:57
Nvidia, AMD, Marvell Targets Cut: Melius Pulls Back on AI Stocks as Big Tech Lines Up to Raise Cash
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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30.10.26
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30.10.26
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|NVIDIA Hold
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|Deutsche Bank AG
|21.11.24
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