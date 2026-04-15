NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.04.2026 21:39:51
Nvidia, AMD Could Ride 80% Earnings Explosion BlackRock Just Flagged (UPDATED)
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|218,45
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|NVIDIA Corp.
|168,64
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