Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.10.2026 19:34:23
Nvidia, Apple, Microsoft Now Drive 21% of S&P 500: Here’s How Much ETF Investors Own
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
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|14.09.26
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|27.08.26
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|27.08.26
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|21.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|DZ BANK
|27.08.26
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|18.03.26
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|20.11.25
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|20.08.25
|NVIDIA Hold
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|10.01.25
|NVIDIA Hold
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|21.11.24
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 820,00
|0,30%
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|1,20%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 460,00
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|Microsoft Corp.
|471,10
|0,20%
|NVIDIA Corp.
|211,90
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