Nvidia: Auf diese Marken kommt es nun an

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Chip-Riese Nvidia befindet sich weiterhin im Korrektur-Modus. Aufgrund der andauernden Schwäche des Gesamtmarktes könnte sich der Abverkauf bei der Aktie noch etwas fortsetzen. Auch wenn die Wachstumsaussichten top bleiben, hat sich die Situation aus charttechnischer Sicht weiter eingetrübt.Die Aktie hat seit ihrem Rekordhoch bereits knapp 33 Prozent abgegeben und ist unter die 50- und 100-Tage-Linien gerutscht. Nun rücken zwei wichtige Unterstützungen in den Vordergrund: Das September-Hoch bei 229,86 Dollar und der GD200 bei 220,36 Dollar. Gelingt es den Bären auch diese wichtigen Marken zu überwinden, dann wäre die 200-Dollar-Marke die nächste Verteidigungszone der Bullen. In diesem Bereich ist auch von einer stärkeren Gegenbewegung zu rechnen. Nach oben wäre die Rückeroberung der 250-Dollar-Marke und des GD100 bei 262,16 Dollar wichtig.Bewertung nach wie vor sportlichAus fundamentaler Sicht ist die Korrektur noch im gesunden Bereich. Nvidia ist ein sehr profitables und eher moderat verschuldetes Unternehmen. Die Nettomarge soll in diesem und nächstem Geschäftsjahr bei 42 Prozent liegen, die Nettoschulden belaufen sich derzeit auf 3,84 Milliarden Dollar. Dennoch ist der Wert mit einem KGV von 54 und KUV von 21,9 nach wie vor teuer.