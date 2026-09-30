Nvidia, Broadcom, and AMD Investors Need to Have Oct. 15 Circled on Their Calendars

An important event for nearly every major AI stock is coming on Oct. 15. Although it doesn't directly have anything to do with stocks like Nvidia (NASDAQ: NVDA), Broadcom (NASDAQ: AVGO), or AMD (NASDAQ: AMD), it comes from one of their key suppliers, and what it says will have major implications for the outlook of this trio (and others).

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) reports its third-quarter results that day, and what that report holds could lead to a huge swing in its stock, along with many others associated with the AI infrastructure build-out.

So, why is it so important to Nvidia, Broadcom, and AMD? Well, almost everything they design gets produced by TSMC.

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