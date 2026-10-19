NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.10.2026 21:29:00
Nvidia: Bundesregierung und Konzernchef Jensen Huang besiegeln KI-Kooperation
Prost! Friedrich Merz und Jensen Huang verkünden eine Kooperation bei der Entwicklung von KI. Der Bundeskanzler ruft die Unternehmen zur Bereitstellung ihrer Daten auf. Der Nvidia-CEO warnt davor Wissen ins Ausland abzugeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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20.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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20.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.at)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
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|14.09.26
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|14.09.26
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|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.