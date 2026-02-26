NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
26.02.2026 02:46:00
Nvidia: Chip-Hersteller meldet Rekord-Quartal - Umsatz steigt um 73 Prozent
Der KI-Boom lässt den Chipkonzern Nvidia weiter wachsen: Im vergangenen Quartal kletterte der Umsatz auf gut 68,1 Milliarden Dollar. Nach Verkündung der Zahlen folgte allerdings eine ernüchternde Telefonkonferenz mit Investoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
