NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 09:59:00
Nvidia: Chuck Schumer sieht im Fall Jensen Huang Parallele zum Kalten Krieg
»Vergleichbar mit dem Verkauf von Raketentriebwerken an die Sowjets«: Mit Chuck Schumer greift ein führender Politiker der US-Demokraten den zurückgekehrten Nvidia-Chef an. Dieser habe gegen Exportkontrollrecht verstoßen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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