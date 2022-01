Nvidia: Das ist wohl das Ende

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Es hätte der größte Deal aller Zeiten in der Halbleiter-Branche werden können – doch die rund 40 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Arm durch Nvidia soll nun abgeblasen werden. Das jedenfalls berichten Insider gegenüber Bloomberg und schicken die Aktie von Nvidia im vorbörslichen Handel auf Talfahrt.Weil keine Fortschritte bei der Einholung der noch ausstehenden Genehmigungen seitens der Wettbewerbsbehörden gemacht worden seien, bereite Nvidia nun den Rückzug von der Arm-Übernahme vor, berichtet Bloomberg am Dienstagmittag. Laut den Insidern plane der Eigentümer Softbank nun den Börsengang der britischen Chip-Tochter.Ursprünglich sollte der Deal bis März 2022 abgeschlossen sein, aber Nvidia-CEO Jensen Huang gab im August bereits zu, dass es wahrscheinlich über diesen Termin hinausgehen würde. Denn nicht nur Konkurrenten stellen sich gegen den Zusammenschluss, sondern auch Wettbewerbsbehörden – insbesondere die Genehmigung von China und der UK stehen noch aus.DER AKTIONÄR rechnet unverändert mit einem Scheitern des Deals – und auch am Markt wurde einer erfolgreichen Übernahme zuletzt nur eine geringe Wahrscheinlichkeit eingeräumt. Das endgültige Platzen des Deals dürfte daher schon zu großen Teilen eingepreist sein. Dass der strategische Meilenstein für Nvidia nun aber ausbleiben könnte, drückt im schwachen Marktumfeld kurzfristig dennoch auf das Sentiment. Die Aktie von Nvidia verliert im vorbörslichen Handel rund 3,3 Prozent.Die Nvidia-Aktie ist in den vergangenen Tagen unter ihren Stoppkurs bei 230 Euro gerutscht. Daher hat DER AKTIONÄR die Reißleine gezogen und auch die Restposition verkauft. Anleger warten die Konsolidierung ab und setzen den Titel vorerst auf ihre Watchlist.