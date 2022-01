Nvidia: Die Bewertung bleibt das große Problem

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Nvidia hat ausgehend von ihrem Rekordhoch bei 346,47 Dollar mittlerweile rund 34 verloren – und auch die Bewertung des Chip-Papiers ist in der aktuell laufenden Korrektur deutlich zurückgekommen. Wirklich günstig ist die Nvidia-Aktie aber damit noch lange nicht. Doch sie muss es auch nicht sein, um kurzfristige Chancen zu ermöglichen.Vergleicht man das Nvidia-KGV der nächsten vier Quartale von 46 mit dem KGV der Peergroup des Philadelphia Semiconductor Index von 18 wird eines deutlich: Nvidia ist nicht günstig, wird mit dem 2,5-fachen des breiten Branchenindex bewertet und das KGV liegt deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt.Doch es gibt eine Vielzahl an Gründen, die heutzutage einen höheren Preis des Chip-Papiers rechtfertigen. Die Grafikkartenpreise, das Data-Center-Wachstum, die Automotive-Zukunft, die Marktstellung und insbesondere die hervorragende operative Performance. Zur Erinnerung: Nvidia hat in den vergangenen fünf Jahren seine Umsätze um den Faktor 3,3 und seine Nettogewinne sogar um den Faktor 7,1 gesteigert. Eine unglaubliche Entwicklung, die in diesem Jahr fortgeführt werden dürfte.