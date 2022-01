Nvidia: Es bleibt turbulent

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Gestern berichtete Bloomberg, dass Nvidia sich laut Insidern von der Arm-Übernahme zurückziehen werde. Die Chip-Papier schwächelte daraufhin im frühen Dienstagshandel. Doch am Mittwoch geht es für die Aktie von Nvidia schon wieder bergauf – und mit einem aktuellen Plus von 4,9 Prozent sogar ziemlich zügig.Mit Erleichterung dürften Nvidia-Anleger in den vergangenen Handelstagen festgestellt haben, dass die Aktie nur kurzfristig unter die 200-Tage-Linie bei zuletzt 221,56 Dollar gefallen war und auf Schlusskursbasis sowohl am Montag als auch am Dienstag über dem wichtigen Trendindikator notierte. Auch die Horizontale bei 230 Dollar wurde nicht nachhaltig durchbrochen.Charttechnisch ist damit die Gefahr eines weiteren Rücksetzers in Richtung der Unterstützungszone oberhalb der 200-Dollar-Marke vorerst gebannt. Momentum-Indikatoren wie der RSI, der am Dienstag mit 26 einen neuen Tiefstwert seit Juni 2019 erreichte, zeigen dabei nicht nur die Geschwindigkeit des Abverkaufs auf, sondern auch, dass der Markt übertrieben haben könnte. Ebenfalls für Erleichterung haben am Mittwoch die Kommentare des BofA-Analysten Vivek Arya gesorgt. Der Experte kam in einer Studie zum Schluss, dass die Aufgabe des Arm-Deals am Ende sogar positiv für Nvidia sein könnte. Der Chip-Konzern müsse die Arm-Technologie nicht selbst besitzen, um im Data-Center weitere Fortschritte zu erzielen, so Arya. Zudem würde das Smartphone-Geschäft der Briten die Wachstumsdynamik von Nvidia nur eintrüben.Der Analyst sieht bessere Investitionsmöglichkeiten für die mittlerweile bis zu 60 Milliarden, die Nvidia an Aktien und Cash für die Briten auf den Tisch legen müsste. Arya nennt hier die Bereiche, in denen der Tech-Konzern aussichtsreichere langfristige Wachstumschancen erschließen könne, wie Künstliche Intelligenz, Metaverse, Gaming oder Automotive.