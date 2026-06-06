KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.06.2026 07:23:00
Nvidia, IBM und Co: US-Aktien geben nach
Getrieben von der Euphorie über künstliche Intelligenz, kannten die US-Börsen monatelang nur den Weg nach oben. Nun ging es für Techunternehmen wie Nvidia oder IBM deutlich bergab. Ein unerwarteter Deal stach jedoch heraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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