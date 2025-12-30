NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
30.12.2025 03:10:00
Nvidia, in the Last Days of 2025, Just Made a Game-Changing Move
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has dominated the early stages of the artificial intelligence (AI) boom, and this is thanks to the company's top-performing chips. These graphics processing units (GPUs) power the training of models, so that they have what it takes to then go on and do the job of solving complex problems.Though rivals exist, Nvidia has remained in the lead -- the company has kept its promise of innovating on an annual basis to ensure this position. Still, this isn't the only way Nvidia plans on staying ahead, and right now, in the last days of 2025, the tech giant made a game-changing move -- one that could help secure its leadership in the next phase of AI growth. Let's find out more.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
