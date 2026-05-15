NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.05.2026 19:38:00
Nvidia, Intel and other hot chip stocks fall as AI exuberance fades
“Even a little bit of China disappointment is enough to cause ripples throughout the industry,” an analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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