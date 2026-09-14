Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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14.09.2026 16:15:00
Nvidia: Massive Capex and Margin Pressure Raises the Stakes
Nvidia (NASDAQ: NVDA) continues to see extraordinary AI demand as Data Center growth accelerates, Blackwell Ultra ramps up, and Rubin enters production. But supply constraints, margin pressure, and rising capital commitments are making execution the crucial next test for the bullish thesis.
Stock prices used were the market prices of Aug. 28, 2026. The video was published on Sept. 12, 2026.
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