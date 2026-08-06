Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
06.08.2026 10:48:00
Nvidia, Micron, and Sandisk Are Up Over 1,000% Since the AI Boom Started. These 2 AI Stocks Could Be the Next Big Winners.
Nvidia was one of the first stocks to soar as demand for artificial intelligence infrastructure exploded after the release of ChatGPT. The company designs graphics processing units essential to accelerating AI training and inference tasks, and the stock is up 1,360% since January 2023.Micron and Sandisk were part of the second wave. They make memory chips and storage solutions, which are currently the biggest bottleneck in the industry, according to Nvidia CEO Jensen Huang. Micron is up 1,690% since January 2023, and Sandisk is up 3,860% since it was spun off from Western Digital in 2025.Which industry will benefit next? Some Wall Street analysts think networking companies like Astera Labs (NASDAQ: ALAB) and Arista Networks (NYSE: ANET) will be the next big winners.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Winners Inc Registered Shs
Analysen zu Winners Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.