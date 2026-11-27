Comparing stocks to an index like the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is a great way to assess their relative valuation. For example, if a stock is trading at an earnings ratio that’s cheaper than the market average, there should be a good reason for that.

The same goes with being more expensive. What investors should often be looking for is stocks that are not valued marginally above or below the S&P 500, but under it by an amount significant enough to raise eyebrows when the business is assessed.

Three that are trading at massive discounts from the S&P 500 are Nvidia (NASDAQ:NVDA), Sandisk (NASDAQ:SNDK), and Micron Technology (NASDAQ:MU). All three are posting monster growth figures, so if the reasons they trade at a discount don't hold water, then they are well worth buying at these prices.

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