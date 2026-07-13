Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|
13.07.2026 08:09:27
Nvidia, Micron, Broadcom, Applied Materials Set to Generate $430 Billion in Free Cash Flow as Tech Giants Bleed Cash
This article Nvidia, Micron, Broadcom, Applied Materials Set to Generate $430 Billion in Free Cash Flow as Tech Giants Bleed Cash originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
09.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in New York: So steht der S&P 500 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
07.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.07.26