Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.06.2026 04:13:00

Nvidia, Oracle, and Now SpaceX Are Borrowing Billions Amid the AI Boom. Is This a Warning Sign?

Wall Street has found a new way to bet on artificial intelligence (AI): lending money to the companies building it. Over the past few weeks, Nvidia (NASDAQ: NVDA) sold $25 billion of bonds, Oracle (NYSE: ORCL) laid out a plan to raise as much as $50 billion this year, and Amazon (NASDAQ: AMZN) has now borrowed more than $80 billion since the start of 2025 as AI infrastructure spending drives a broader financing rush. Nvidia's deal drew more than $85 billion in orders, over three times what the company was selling. Now Elon Musk's SpaceX (NASDAQ: SPCX) wants in. Bankers are reportedly preparing a bond offering of at least $20 billion, coming just weeks after the rocket and satellite company's record-setting initial public offering (IPO).So is all this borrowing a sign of confident, cash-rich companies funding the future -- or the kind of leverage that tends to surface right before trouble?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten