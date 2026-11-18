NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 02:25:21
Nvidia, Salesforce, Nebius Group, Applied Optoelectronics and Nike: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
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