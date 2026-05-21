NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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21.05.2026 10:43:00

Nvidia: Wertvollstes Unternehmen der Welt mit starkem Umsatzsprung

Das wertvollste Unternehmen der Welt wird noch wertvoller: Nvidia verzeichnet ein dickes Umsatzplus. Der Chiphersteller will neue Märkte erschließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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