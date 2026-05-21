NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
21.05.2026 10:43:00
Nvidia: Wertvollstes Unternehmen der Welt mit starkem Umsatzsprung
Das wertvollste Unternehmen der Welt wird noch wertvoller: Nvidia verzeichnet ein dickes Umsatzplus. Der Chiphersteller will neue Märkte erschließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!