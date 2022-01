Nvidia: Wichtige Marke gerissen - Teilverkauf!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Nvidia -Aktie hat in der laufenden Tech-Korrektur bereits knapp 23 Prozent eingebüßt und ist in den vergangenen Tagen unter die wichtige 50-Tage-Linie bei 299,39 Dollar und die wichtige horizontale Unterstützung bei 272 Dollar gerutscht. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Korrektur damit noch etwas ausweiten. DER AKTIONÄR analysiert.Derzeit notiert die Nvidia-Aktie bei 269,42 Dollar. Sollte der Gesamtmarkt weiter zur Schwäche tendieren, dann dürfte der Titel schon bald die 250-Dollar-Marke testen. Der nächste markante Support darunter befindet sich im Bereich des September-Hochs bei rund 230 Dollar. Solange sich der Titel über der 230-Dollar-Marke befindet, bleibt der langfristige Aufwärtstrend übergeordnet noch intakt. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 218,25 Dollar und dürfte erst im Falle einer deutlichen Ausweitung der Korrektur relevant werden.Geht es nach den Analysten, dann dürfte der Chip-Riese schon bald wieder zur alten Stärke zurückfinden. Derzeit empfehlen 39 Wall-Street-Experten das Papier zum Kauf, bei jeweils sechs neutralen und zwei bearischen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 345,25 Dollar, was vom aktuellen Kursniveau einem Kurspotenzial von knapp neun Prozent entspricht.