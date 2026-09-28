NVIDIA Adds $150 Bln To Buyback, Raising Total To $235 Bln Through FY28

(RTTNews) - NVIDIA Corp. (NVDA), a technology company, on Monday announced that its board has authorized an additional $150 billion under the company's existing share repurchase program.

The additional authorization increases the remaining total amount under the program to $235 billion.

The company expects to execute the remaining repurchase program through fiscal year 2028.

The company said the authorization reflects its confidence in the long-term opportunity driven by AI and accelerated computing.

In the pre-market trading, NVIDIA Corp. is 1.56% higher at $228.55 on the Nasdaq.