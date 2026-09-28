NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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28.09.2026 13:20:20
NVIDIA Adds $150 Bln To Buyback, Raising Total To $235 Bln Through FY28
(RTTNews) - NVIDIA Corp. (NVDA), a technology company, on Monday announced that its board has authorized an additional $150 billion under the company's existing share repurchase program.
The additional authorization increases the remaining total amount under the program to $235 billion.
The company expects to execute the remaining repurchase program through fiscal year 2028.
The company said the authorization reflects its confidence in the long-term opportunity driven by AI and accelerated computing.
In the pre-market trading, NVIDIA Corp. is 1.56% higher at $228.55 on the Nasdaq.
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