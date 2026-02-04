NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
04.02.2026 04:14:51
Nvidia AI chip sales to China stalled by US security review
The state department has pushed for close scrutiny before approving export licencesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aktien von NVIDIA und Telekom profitieren von Kooperation: Neue KI-Fabrik im München (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)