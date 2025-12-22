NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
22.12.2025 14:29:55
Nvidia aims to begin H200 chip shipments to China by mid-February
It will provide access to processors roughly 6 times more powerful than the H20, a downgraded chip designed for ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25