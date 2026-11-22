Eine Anlagethese für drei bis sechs Monate spielt sich inzwischen binnen einer Woche ab, warnt ein für treffsichere Marktprognosen bekannter Stratege.

Anlagehorizont von mehreren Monaten trägt im KI-Handel laut Kettner nicht mehr

Gewinnmitnahmen und enge Stoppmarken sollen tiefe Rückschläge begrenzen

Der Stratege selbst drehte seine Aktienquote binnen zwei Wochen zweimal

Max Kettner, Chefstratege für Multi-Asset-Anlagen bei HSBC, hält im KI-Handel nur noch einen sehr kurzfristigen Blick für erfolgreich, und wer der Rally mit langem Atem hinterherläuft, riskiert empfindliche Rückschläge. In einem im Oktober veröffentlichten Interview mit MarketWatch rät er Privatanlegern, jederzeit umschwenken zu können und die Bildschirme nicht aus den Augen zu lassen. Die Kurzfristigkeit am Markt habe sich seit Herbst 2024 so stark verschärft, dass viele Privatanleger womöglich gar nicht wüssten, worauf sie sich einlassen. Gewicht hat die Warnung, weil Kettner sich mit gut getimten Prognosen einen Namen gemacht hat, etwa mit seiner optimistischen Haltung zu US-Aktien in den Jahren 2023 und 2024.

Warum eine Wette über zwölf Monate nicht mehr trägt

Das Kernproblem beschreibt Kettner so: Man habe eine fundamentale Sicht für die nächsten drei, vielleicht sechs Monate, und in der Realität spiele sich alles binnen einer Woche ab. Getrieben werde das vor allem von Charttechnik, Positionierung und Faktoren ohne Bezug zu den Fundamentaldaten. Als Beleg dient ihm der Chipsektor. Drei Monate vor dem Gespräch seien asiatische Halbleiterwerte um 40 Prozent und US-Titel um 30 Prozent gefallen, der Chiphandel habe erledigt gewirkt. Dann folgte nach seiner Schilderung eine Erholung um mehr als 25 Prozent, nur um anschließend erneut in einen Abverkauf zu münden. Wer auf Halbleiter gesetzt und die Position zwölf Monate liegen gelassen hätte, wäre damit nicht weit gekommen.

Gerade weil die Branche so zyklisch ist, verlangt Kettner eine sehr taktische Herangehensweise. Als die Stimmung gegenüber Chipwerten im Sommer 2026 tief ins Negative kippte, hätte ein umsichtiger Anleger nach seinen Worten erkannt, dass ein Teil davon auf die Schieflage des Hedgefonds Situational Awareness zurückging und nicht auf die Branche selbst.

Gewinne mitnehmen, Stoppmarken eng ziehen

Daraus leitet der Stratege klare Regeln für das Risikomanagement ab. Anleger müssten Gewinne mitnehmen, sehr enge Stoppmarken setzen und deutlich disziplinierter vorgehen, statt eine gute fundamentale Geschichte zu kaufen und die Schwankungen ein Jahr lang auszusitzen. Diese Schwankungen könnten leicht einen Rückschlag von 15 bis 20 Prozent bedeuten. Das Tempo der Märkte habe sich seit der Corona-Pandemie spürbar verändert, weil der stärkere Einsatz von Fremdkapital Bewegungen in beide Richtungen verstärke. Allerdings ist eine Stoppmarke kein vollständiger Schutz: Sie löst einen Verkauf zum nächsten verfügbaren Kurs aus, und nach einer Kurslücke über Nacht kann dieser deutlich unter der gesetzten Marke liegen.

Abseits der Technologiebranche sieht HSBC derweil bessere Gelegenheiten und bevorzugt den gleichgewichteten S&P 500, in dem kein einzelner Konzern und keine Gruppe von Titeln den Index dominiert. Zuversichtlicher für US-Technologiewerte werde er erst, wenn mehr Klarheit herrsche und technische Signale wie Momentumindikatoren eine überverkaufte Lage anzeigten.

Der Stratege handelt nach seiner eigenen These

Wie ernst Kettner das meint, zeigt seine eigene Positionierung. Wie Bloomberg berichtet, senkte er die Aktienquote Ende Oktober taktisch von maximal übergewichtet auf neutral, erstmals seit Mitte März. In der zugehörigen Kundennotiz begründete er den Schritt mit einem ständigen "narrative bingo", das nicht mehr dasselbe Maß an Überzeugung erlaube; die Einschätzungen müssten mindestens wöchentlich überprüft werden. Nach dem Ausverkauf rund um die US-Zwischenwahlen Anfang November machte er im Gespräch mit Bloomberg TV vor allem Positionierung und erzwungene Verkäufe für die Schwankungen verantwortlich, nicht einen fundamentalen Bruch im KI-Handel.

Kurz darauf folgte die nächste Wende. Einem Bloomberg-Bericht vom 9. November zufolge nutzte Kettner den Rücksetzer, um das Aktienengagement taktisch wieder aufzustocken, nachdem Hedgefonds in der Wahlwoche in einem der höchsten je gemessenen Tempi Technologiewerte abgestoßen hatten. Nicht alle Häuser zogen mit: Die Strategen der Citigroup stuften US-Aktien und globale Technologiewerte nach dem Ausverkauf auf neutral ab und wollen vor einer Rückkehr zur Übergewichtung eine bereinigte Positionierung und eine stabilere KI-Stimmung sehen. Das Hin und Her bestätigt Kettners Befund auf eigentümliche Weise: Selbst ein Profi mit eigenen Signalsystemen korrigiert seine Sicht binnen zwei Wochen zweimal.

Worauf Anleger nach den NVIDIA-Zahlen achten dürften

Fundamental lieferte NVIDIA am Dienstag neues Material. Aus der Konzernmitteilung geht hervor, dass der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das am 25. Oktober 2026 endete, um 103 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 115,8 Milliarden US-Dollar stieg. Das Rechenzentrumsgeschäft legte um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar zu. Für das vierte Quartal, das eine zusätzliche Woche enthält, stellt der Konzern rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht, mit einer Spanne von drei Prozent nach oben und unten.

Ob das Kettners Grundsorge entkräftet, ist offen. Die Bedenken wegen Überinvestitionen, der Monetarisierung sowie zu hoher Investitionsbudgets und wachsender Schulden würden nicht verschwinden und sich 2027 eher noch verstärken, sagte er MarketWatch. Als nächstes dürften Anleger besonders die Investitionspläne der großen Cloudkonzerne für das kommende Jahr in den Fokus nehmen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at

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