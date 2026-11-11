NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.11.2026 10:00:51
Nvidia-Aktie fällt: Börsenwert um eine Billion Dollar niedriger
Der Börsenwert des Chipkonzerns verringerte sich von fünf auf vier Billionen Dollar. Hintergrund ist eine Affäre des Firmenchefs mit einer mutmaßlichen chinesischen SpioninWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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