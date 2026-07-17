NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Investitionszyklen
|
17.07.2026 20:11:56
NVIDIA-Aktie gibt nach: Historischer Vergleich spaltet die Anlegermeinung
- NVIDIA-Aktie im Marktsog
- Das KGV liegt trotz Rekordwachstum nur auf S&P-500-Durchschnittsniveau
- Ein Kommentar zieht Parallelen zu früheren historischen Investitionsboomzyklen
Die NVIDIA-Aktie kann sich dem Sog des breiten Marktes am Freitag nicht entziehen und gibt an der NASDAQ 1,96 Prozent auf 203,33 US-Dollar nach. In diese Phase fällt ein Kommentar von The Motley Fool, der die vergleichsweise niedrige Bewertung des Chipkonzerns mit einem historischen Muster erklärt: Frühere Investitionsbooms endeten häufig in ausgeprägten Abschwüngen.
NVIDIA-Aktie: Rekordwachstum, moderates KGV
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte NVIDIA den Umsatz um 85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf einen Rekordwert von 81,6 Milliarden US-Dollar. Trotz dieses Wachstums notiert die Aktie laut dem Kommentar von The Motley Fool nur beim rund 32-Fachen des erwarteten Gewinns und damit etwa auf dem Niveau des S&P 500-Durchschnitts.
Ein historischer Vergleich als Erklärungsversuch
Der Kommentar zieht eine Parallele zum Boom der Internetinvestitionen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre, der in den Dotcom-Crash mündete, sowie zum Boom der Autoindustrie-Investitionen in den 1920er Jahren, dem die Weltwirtschaftskrise folgte. Große Technologiekonzerne haben laut dem Artikel rund 725 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben zugesagt, von denen ein erheblicher Teil in NVIDIA-Hardware fließt. Analysten erwarten demnach für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von 82 Prozent, das sich im Geschäftsjahr 2028 auf 41 Prozent abschwächen soll.
Zwei Blickwinkel werden wichtig
NVIDIA-Chef Jensen Huang beschreibt den KI-Ausbau als größte Infrastrukturerweiterung der Menschheitsgeschichte und rechnet mit anhaltend hoher Dynamik. Der historische Vergleich liefert dazu einen Gegenpunkt, ohne ihn zu widerlegen: Ob sich frühere Boom-Bust-Zyklen tatsächlich auf den heutigen KI-Ausbau übertragen lassen, bleibt offen, zumal sich die erwartete Wachstumsverlangsamung nach Einschätzung des Kommentars auch schlicht mit der schieren Unternehmensgröße erklären ließe. Laut dem Kommentar würde das Vorwärts-KGV von rund 24 beziehungsweise ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17 auf Sicht eines Jahres selbst in einem schwächeren KI-Szenario moderat wirken.
Die Geschäftsentwicklung des KI-Riesen könnte näheren Aufschluss geben. Anleger setzen dabei insbesondere auf den Quartalsbericht für das zweite Jahresviertel, für das NVIDIA selbst ein Umsatzziel von 91 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt hat.
Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
17.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2 : Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26