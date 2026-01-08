NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Vorkasse und Bestellstopp
|
08.01.2026 10:01:19
NVIDIA-Aktie im Anlegerfokus: Neue Regeln für chinesische Orders des KI-Chips H200
• Eigene Chipindustrie soll gefördert werden
• NVIDIA verlangt Vorkasse bei Lieferung nach China
Der US-Chipriese NVIDIA, weltweit führend bei KI-Prozessoren, steht aktuell vor Herausforderungen im wichtigen Wachstumsmarkt Asien, die den KI-Chip H200 betreffen. In jüngster Zeit haben sowohl die chinesischen Behörden als auch NVIDIA selbst Maßnahmen ergriffen, die die Zukunft des Chip-Geschäfts zwischen beiden Ländern neu austarieren könnten.
Peking stoppt H200-Bestellungen - China setzt auf heimische Technologie
Einem Bericht von "Reuters" zufolge hat die chinesische Regierung heimische Tech-Unternehmen dazu aufgefordert, vorerst keine neuen Bestellungen für die H200-KI-Chips von NVIDIA aufzugeben. Offenbar wollen Regierungsbehörden in Peking zunächst klären, unter welchen Bedingungen hochleistungsfähige ausländische Prozessoren in China eingesetzt werden dürfen. Gleichzeitig soll die Entwicklung und der Einsatz eigener Technologien gefördert werden. Hintergrund der aktuellen Anweisung ist offenbar der Wunsch, die Abhängigkeit von US-Designs zu verringern und einen möglichen Vorratskauf großer Mengen ausländischer Chips zu verhindern - bevor entsprechende politische Rahmenbedingungen feststehen.
Diese Maßnahme fällt in eine Zeit, in der China intensiv an der Stärkung seiner eigenen Halbleiterindustrie arbeitet. Inlandsproduzenten wie Huawei, Cambricon sowie junge Startups wie MetaX versuchen zunehmend, technische Lücken zu schließen - begleitet von staatlichen Förderprogrammen und einem breiten politischen Mandat für technologische Unabhängigkeit. Parallel dazu wächst der Druck auf international tätige Firmen, lokale Chips zu priorisieren, sei es durch zugrundeliegende Richtlinien oder durch finanzielle und regulatorische Anreize.
NVIDIA reagiert: Strikte Zahlungsbedingungen bei H200-Bestellungen
Während Peking über die richtige Balance zwischen Öffnung und Protektionismus nachdenkt, reagiert auch NVIDIA auf die regulatorische Unsicherheit mit eigenen Maßnahmen. Laut "Investing.com" verlangt der US-Konzern von seinen chinesischen Kunden bei der Bestellung von H200-Chips seit Kurzem eine vollständige Vorauszahlung. Diese Bedingung geht über übliche Vorauszahlungsanforderungen hinaus: Stornierungen, Rückerstattungen oder nachträgliche Änderungen an der Bestellung werden ausdrücklich ausgeschlossen, was die finanziellen Risiken für NVIDIA minimieren soll. In Sonderfällen können Kunden zwar auch kommerzielle Versicherungen oder Sicherheiten anstelle von Bargeld hinterlegen, doch der Grundton ist klar: NVIDIA versucht, sich gegen das Risiko regulatorischer Blockaden und Unsicherheiten abzusichern.
So reagiert die NVIDIA-Aktie
Für die NVIDIA-Aktie ging es im Mittwochshandel an der NASDAQ letztlich um 1,00 Prozent auf 189,11 US-Dollar nach oben. Im vorbörslichen Handel legt der Anteilsschein dann zeitweise noch um weitere 0,36 Prozent auf 189,79 US-Dollar zu.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
08:36
|Nvidia verlangt in China offenbar Vorkasse für H200-Chips (Spiegel Online)
|
08:04
|Nvidia on China and Asia’s data centre financing (Financial Times)
|
07.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Top-Aktie 2026: Warum ein Experte auf AMD statt NVIDIA setzt (finanzen.at)
|
07.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,48
|1,46%