NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Vertrauenssignal
|
28.09.2026 14:23:00
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Konzern stockt Rückkaufprogramm kräftig auf – Vertrauensbeweis inmitten von KI-Sorgen
Der US-Chipkonzern NVIDIA hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden.
Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Aktie des Chipherstellers zeitweise 1,70 Prozent fester bei 228,89 US-Dollar. Damit trotzt das Papier dem Ausverkauf bei anderen KI-nahen Werten.
Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Aktie des Chipherstellers zeitweise 1,70 Prozent fester bei 228,89 US-Dollar. Damit trotzt das Papier dem Ausverkauf bei anderen KI-nahen Werten.
NVIDIA-CEO Jensen Huang: Aktienrückkäufe als Zeichen des Vertrauens
Der KI-Boom hat NVIDIA zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Aktien des Chipherstellers sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Im August prognostizierte das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Zuletzt gab es jedoch immer wieder Warnungen vor dem Platzen einer KI-Blase. Vorstandschef Jensen Huang erklärte laut Mitteilung, die höheren Rückkäufe spiegelten die Zuversicht NVIDIAs in die langfristigen Chancen wider.
/nas/jha/
SANTA CLARA (dpa-AFX)
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