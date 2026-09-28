NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vertrauenssignal 28.09.2026 14:23:00

NVIDIA-Aktie im Aufwind: Konzern stockt Rückkaufprogramm kräftig auf – Vertrauensbeweis inmitten von KI-Sorgen

NVIDIA-Aktie im Aufwind: Konzern stockt Rückkaufprogramm kräftig auf – Vertrauensbeweis inmitten von KI-Sorgen

NVIDIA stockt sein Aktienrückkaufprogramm massiv auf und setzt damit ein deutliches Zeichen der Zuversicht. Während andere KI-Werte unter Druck geraten, zeigt sich die Aktie fester.

Der US-Chipkonzern NVIDIA hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden.
Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die Aktie des Chipherstellers zeitweise 1,70 Prozent fester bei 228,89 US-Dollar. Damit trotzt das Papier dem Ausverkauf bei anderen KI-nahen Werten.

NVIDIA-CEO Jensen Huang: Aktienrückkäufe als Zeichen des Vertrauens

Der KI-Boom hat NVIDIA zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Aktien des Chipherstellers sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Im August prognostizierte das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Zuletzt gab es jedoch immer wieder Warnungen vor dem Platzen einer KI-Blase. Vorstandschef Jensen Huang erklärte laut Mitteilung, die höheren Rückkäufe spiegelten die Zuversicht NVIDIAs in die langfristigen Chancen wider.

/nas/jha/

SANTA CLARA (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Klumpenrisiko KI-Aktien? Cramer rät zu Investments abseits von NVIDIA & Co.

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 201,75 2,01% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen dürften mit Verlusten starten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen