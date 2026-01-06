Tesla Aktie
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA strebt bis 2027 eigene Robotaxis an
Den aktuellen Stand der Technik hatte NVIDIA wenige Wochen vor der Technik-Messe gemeinsam mit Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) demonstriert. Ein Serienfahrzeug des neuen Mercedes-Modells CLA navigierte durch den Straßenverkehr von San Francisco und beachtete dabei Vorfahrt-Regeln, Ampeln, Verkehrsschilder und Fußgänger. Bei einer rund 45-minütigen Route musste der Sicherheitsfahrer bei ein paar Situationen eingreifen.
Kameras und Radare
In der Stadt muss die Software unter anderem interpretieren, ob Menschen die Straße überqueren wollen oder nur auf dem Gehweg stehen. Der CLA erfasst seine Umgebung mit zehn Kameras und fünf Radaren. Beim Robotaxi will NVIDIA auch Laser-Radare einsetzen, die das Umfeld des Fahrzeugs abtasten. Tesla-Chef Elon Musk ist damit weiterhin allein mit seinem Plan, für selbstfahrende Autos ausschließlich Kameras zu nutzen. NVIDIA setzt darauf, seine Technik und Software in den kommenden Jahren in Fahrzeuge verschiedener Hersteller zu bringen.
Als führend beim autonomen Fahren gilt aktuell die Google)-Schwesterfirma Waymo, die in mehreren US-Städten 2.500 fahrerlose Robotaxis betreibt.
Bei der Technik-Messe in Las Vegas präsentierte sich auch weitere Konkurrenz. Der Fahrdienst-Vermittler Uber zeigte Elektroautos des Tesla-Herausforderers Lucid, die im Laufe dieses Jahres als Robotaxis bei San Francisco eingesetzt werden sollen. Die Wagen mit einem markanten Aufbau auf dem Dach werden von Software der Entwicklerfirma Nuro gesteuert. Bereits auf der Straße in Las Vegas sind selbstfahrende Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale der Amazon-Tochterfirma Zoox.
Neuer NVIDIA-Chip in der Produktion
Huang nutzte die CES auch dafür, den Produktionsstart des nächsten NVIDIA-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntzugeben. Dem Konzern zufolge ist es zehn Mal effizienter als die Vorgänger-Generation Blackwell. Chips von NVIDIA wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.
Im nachbörlsichen NASDAQ-Handel am Montag verlor die NVIDIA-Aktie 0,06 Prozent auf 188,00 US-Dollar.
/so/DP/zb
LAS VEGAS (dpa-AFX)
