Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CES 06.01.2026 07:11:39

NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA strebt bis 2027 eigene Robotaxis an

NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA strebt bis 2027 eigene Robotaxis an

Der Chipriese NVIDIA will mit seiner KI-Expertise das Geschäft mit selbstfahrenden Autos aufmischen und schon 2027 erste Fahrzeuge auf die Straße bringen.

Im kommenden Jahr soll gemeinsam mit einem Partner ein Robotaxi-Dienst auf Basis der Technik des Konzerns an den Start gebracht werden. NVIDIA-Chef Jensen Huang versprach auf der CES in Las Vegas Autos mit Künstlicher Intelligenz, die Verkehrssituationen wie ein Mensch am Steuer analysieren und Entscheidungen treffen. Zwischen 2028 und 2030 will NVIDIA die Technologie auch in Privatfahrzeuge bringen.

Den aktuellen Stand der Technik hatte NVIDIA wenige Wochen vor der Technik-Messe gemeinsam mit Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) demonstriert. Ein Serienfahrzeug des neuen Mercedes-Modells CLA navigierte durch den Straßenverkehr von San Francisco und beachtete dabei Vorfahrt-Regeln, Ampeln, Verkehrsschilder und Fußgänger. Bei einer rund 45-minütigen Route musste der Sicherheitsfahrer bei ein paar Situationen eingreifen.

Kameras und Radare

In der Stadt muss die Software unter anderem interpretieren, ob Menschen die Straße überqueren wollen oder nur auf dem Gehweg stehen. Der CLA erfasst seine Umgebung mit zehn Kameras und fünf Radaren. Beim Robotaxi will NVIDIA auch Laser-Radare einsetzen, die das Umfeld des Fahrzeugs abtasten. Tesla-Chef Elon Musk ist damit weiterhin allein mit seinem Plan, für selbstfahrende Autos ausschließlich Kameras zu nutzen. NVIDIA setzt darauf, seine Technik und Software in den kommenden Jahren in Fahrzeuge verschiedener Hersteller zu bringen.

Als führend beim autonomen Fahren gilt aktuell die Google)-Schwesterfirma Waymo, die in mehreren US-Städten 2.500 fahrerlose Robotaxis betreibt.

Bei der Technik-Messe in Las Vegas präsentierte sich auch weitere Konkurrenz. Der Fahrdienst-Vermittler Uber zeigte Elektroautos des Tesla-Herausforderers Lucid, die im Laufe dieses Jahres als Robotaxis bei San Francisco eingesetzt werden sollen. Die Wagen mit einem markanten Aufbau auf dem Dach werden von Software der Entwicklerfirma Nuro gesteuert. Bereits auf der Straße in Las Vegas sind selbstfahrende Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale der Amazon-Tochterfirma Zoox.

Neuer NVIDIA-Chip in der Produktion

Huang nutzte die CES auch dafür, den Produktionsstart des nächsten NVIDIA-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntzugeben. Dem Konzern zufolge ist es zehn Mal effizienter als die Vorgänger-Generation Blackwell. Chips von NVIDIA wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

Im nachbörlsichen NASDAQ-Handel am Montag verlor die NVIDIA-Aktie 0,06 Prozent auf 188,00 US-Dollar.

/so/DP/zb

LAS VEGAS (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fidelity-Ausblick 2026: Diese KI-Aktien gehören zu den Favoriten - NVIDIA dabei?

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten

Analysen zu Teslamehr Analysen

05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 384,15 -0,26% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen im Plus
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag ein Minus zu erkennen, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen