NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Nach Huang-Rücktritt
|
15.11.2026 14:16:00
NVIDIA-Aktie im Fokus: Alice Huang hat Megaspeed schon im August 2025 verlassen - Interne Prüfung der Vorwürfe
Eine Affäre von Alice Huang mit dem Vorstandschef des KI-Chip-Herstellers NVIDIA, Jensen Huang, hatte am Donnerstag zu dessen Rücktritt geführt. Alice Huang steht im Verdacht, eine chinesische Spionin gewesen zu sein. Die beiden sind nicht miteinander verwandt.
In dem Fall geht es um mögliche Lieferungen von NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Megaspeed wurde von US-Behörden verdächtigt, bei NVIDIA gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte NVIDIA an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar.
Megaspeed teilte am Sonntag mit, es habe Kenntnis von Medienberichten über Behauptungen, die das Geschäft, die Lieferkette und die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens betreffen. Man habe "einen externen Rechtsbeistand beauftragt, eine gründliche interne Untersuchung durchzuführen". "Megaspeed äußert sich nicht zu den persönlichen und privaten Angelegenheiten von Frau Huang", hieß es zudem.
/brd/DP/zb
SINGAPUR (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|147,84
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.