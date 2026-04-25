NVIDIA-Aktie im Höhenflug: Marktkapitalisierung überschreitet wieder 5 Billionen Dollar

Die Aktie von NVIDIA schloss am Freitag zum ersten Mal seit Oktober wieder auf einem Rekordhoch und hob die Marktkapitalisierung des Chip-Konzerns über 5 Billionen US-Dollar.

• NVIDIA profitiert massiv vom KI-Boom• Starke Zahlen von Intel beflügeln auch AMD und QUALCOMM• Konkurrenz durch eigene Chips von Alphabet könnte langfristig Druck erzeugen

NVIDIA-Aktie auf Rekordniveau

Die Aktie von NVIDIA hat zum Wochenschluss ein neues Rekordniveau erreicht und damit die Marktkapitalisierung erstmals über die Marke von 5 Billionen US-Dollar gehoben. Der Kurs legte am Freitag an der NASDAQ letztlich um 4,32 Prozent auf 208,27 US-Dollar zu. Im Oktober vergangenen Jahres war der Börsenwert des Unternehmens erstmals über die fünf-Billionen-Dollar-Marke gestiegen. Hintergrund ist eine anhaltend starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie steigende Erwartungen im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen großer Technologiekonzerne, berichtet CNBC.

Seit Ende 2022 hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als vervierzehnfacht. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem durch den Boom rund um künstliche Intelligenz, bei dem zahlreiche große Tech-Konzerne auf die Grafikprozessoren von NVIDIA setzen. Dazu zählen unter anderem Alphabet, Microsoft, Meta Platforms und >AmazonOpenAI und Anthropic.

Zahlen von Intel stützen

Für zusätzlichen Rückenwind sorgten zuletzt überraschend starke Geschäftszahlen von Intel, die am Markt als Signal für eine breitere Dynamik im Chipsektor gewertet wurden. Die Intel-Aktie verzeichnete am Freitag an der NASDAQ daraufhin letztlich ein Plus von rund 24 Prozent - die beste Tagesentwicklung seit Jahrzehnten. Auch Wettbewerber wie Advanced Micro Devices (AMD) (+13,91 Prozent auf 347,81 US-Dollar) und QUALCOMM (+11,12 Prozent auf 148,85 US-Dollar) legten deutlich zu.

Iran-Konflikt und wachsende Konkurrenz im Blick

Zuvor hatten geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise im Zuge des Iran-Konflikts für Zurückhaltung bei großen Technologiewerten gesorgt. Inzwischen kehrt jedoch Kapital in den Sektor zurück, da die Nachfrage nach KI-Technologie laut CNBC weiterhin hoch bleibt und bislang keine Abschwächung erkennen lässt.

Gleichzeitig sollten Anleger die wachsende Konkurrenz im Blick behalten. So arbeitet etwa Alphabet an eigenen Chips, die künftig mit den Lösungen von NVIDIA konkurrieren könnten und später im Jahr für Cloud-Kunden verfügbar sein sollen.

Für Investoren ergibt sich damit ein Spannungsfeld: Auf der einen Seite steht ein weiterhin dynamischer Wachstumsmarkt rund um KI, auf der anderen Seite nehmen Wettbewerb und externe Einflussfaktoren zu, die die weitere Kursentwicklung beeinflussen könnten.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at