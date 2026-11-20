NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Neue Untersuchung
|
20.11.2026 15:34:00
NVIDIA-Aktie im Minus: Kalifornische Behörde will wissen, ob Chips und vertrauliche Daten nach China gelangten
Bonta will laut seiner Ankündigung auch klären, ob NVIDIA seine Anleger und die Öffentlichkeit falsch informiert habe. Das Verhalten von NVIDIA lasse die Alarmglocken schrillen, erklärte er bereits jetzt. Von dem Konzern gab es zunächst keine Reaktion auf Bontas Vorstoß.
NVIDIA-Chips sind für den Ausbau Künstlicher Intelligenz entscheidend. Das Unternehmen hat seinen Sitz im kalifornischen Silicon Valley.
Huang trat vergangene Woche zurück, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekanntgeworden waren. Bei einer der Geliebten, einer Managerin des damaligen NVIDIA-Kunden Megaspeed, haben US-Sicherheitsbehörden den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Die andere ist Berichten zufolge eine Top-Managerin von NVIDIA, die Huang unterstellt war.
Inzwischen stehen aber auch immer mehr Fragen zu möglichen Lieferungen leistungsstarker NVIDIA-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten im Raum. Auch Megaspeed wird von US-Behörden verdächtigt, da mitgemischt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte NVIDIAauf, schnell aufzuklären, wer im Unternehmen wann was wusste. Für Dezember wurde Huang auch in Kongressausschüssen vorgeladen.
Die NVIDIA-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 3,67 Prozent tiefer bei 140,62 US-Dollar.
/so/DP/zb
SACRAMENTO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06:00
|Can Nvidia learn from AIG’s mistakes? (Financial Times)
|
01:42
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
|
19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|127,48
|-4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Wall Street tiefer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es abwärts. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.