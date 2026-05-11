NVIDIA-Aktie im Seitwärtsmodus: Ist der KI-Hype bereits vollständig eingepreist?

Die NVIDIA-Aktie tritt trotz KI-Euphorie zuletzt auf der Stelle und bleibt damit hinter der breiten Chip-Rally zurück. Doch diese Impulse könnten den nächsten Kursanstieg auslösen.

• NVIDIA-Aktie stagniert trotz KI-Boom und Chip-Rally• Analysten bleiben optimistisch• Quartalszahlen könnten nächsten Impuls liefern

Die NVIDIA-Aktie zeigt sich trotz anhaltender Euphorie im Halbleitersektor zuletzt erstaunlich verhalten. Während der breite Chip- und KI-Sektor von einer neuen Rally getragen wird, stagniert der Kurs des US-Chipgiganten rund um die 200-Dollar-Marke. Zwar konnte das Papier am Mittwoch, dem 6. Mai, nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit Corning letztlich um 5,77 Prozent auf 207,83 US-Dollar zulegen, zuvor war die Aktie jedoch hinter der allgemeinen Chip-Rally zurückgeblieben. Die Dynamik der breiteren Halbleiter-Rally konnte NVIDIA damit bislang nicht nachhaltig für sich nutzen. Für Anleger bleibt vor diesem Hintergrund die Frage offen, was der Aktie neuen Auftrieb geben könnte - insbesondere mit Blick auf die kommenden Quartalszahlen.

NVIDIA-Aktie pausiert Rally trotz KI-Euphorie: Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Konsolidierung sehen viele Analysten weiterhin Potenzial. "NVIDIA hat in den vergangenen 12 Quartalen ein atemberaubendes Umsatzwachstum geliefert, und es gibt keine Hinweise darauf, dass dieses Momentum nachlassen wird, da die Nachfrage nach KI steigt und nicht sinkt. Die NVIDIA-Aktie ist fair bewertet und derzeit sogar möglicherweise unterbewertet," zitiert Barron’s Julian Koski, Chief Investment Officer bei New Age Alpha.

Die Bewertung spricht auch aus Sicht vieler Marktbeobachter für weiteres Potenzial: NVIDIA wird derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 24 gehandelt. Zum Vergleich: Wettbewerber Advanced Micro Devices (AMD) kommt auf knapp 53 - bei gleichzeitig höherer kurzfristiger Volatilität, wie Barron’s betont.

KI-Nachfrage bleibt stark - doch der Markt wartet auf den nächsten Impuls

Selbst starke operative Signale reichen derzeit nicht aus, um die Aktie nachhaltig zu bewegen. So meldete der taiwanesische Fertigungspartner Foxconn einen Umsatzanstieg von knapp 30 Prozent im April gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch KI-Produkte.

"Angetrieben durch starke Vorziehmomente bei KI-Produkten erzielten [Cloud- und Netzwerkprodukte] ein starkes Wachstum," erklärte das Unternehmen in der Pressemitteilung. "Das zweite Quartal ist eine traditionelle Nebensaison für die ICT-Branche, wobei große Produkte in eine Übergangsphase zwischen alten und neuen Modellen eintreten. Allerdings wird erwartet, dass KI-Racks weiterhin einen Wachstumstrend beibehalten," heißt es weiter. Dennoch reagierte die NVIDIA-Aktie laut Barron’s kaum auf diese positiven Signale - ein Hinweis darauf, dass Anleger aktuell auf einen stärkeren Katalysator warten.

Kommende Quartalszahlen als Kurstreiber? Das sollten Anleger jetzt wissen

Auch die Wall Street bleibt optimistisch: Laut TipRanks empfehlen 40 von 42 Analysten den Kauf der NVIDIA-Aktie, während lediglich ein Experte zum Halten und einer zum Verkaufen rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 274,38 US-Dollar und damit etwa 29,73 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 211,50 US-Dollar (Stand: 7. Mai 2026). Damit sehen Analysten weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial.

Der nächste große Impuls für die NVIDIA-Aktie könnte am 20. Mai kommen, wenn das Unternehmen seine Quartalszahlen vorlegt. Die Erwartungen bleiben hoch, da der KI-Boom weiterhin als zentraler Wachstumstreiber gilt.

Für Anleger zeigt die aktuelle Entwicklung vor allem eines: Die NVIDIA-Aktie bleibt ein langfristiger KI-Profiteur, reagiert kurzfristig aber zunehmend sensibel auf Erwartungen und weniger auf einzelne operative Impulse. Während die fundamentale Nachfrage nach KI-Chips laut Marktbeobachtern weiter stark bleibt, warten viele Investoren auf einen klaren neuen Katalysator - etwa überzeugende Quartalszahlen oder eine Anhebung der Prognosen. Kurzfristig kann das zu erhöhter Volatilität führen, während mittelfristig die strukturelle KI-Nachfrage weiterhin für Rückenwind spricht. Bis dahin dürfte die NVIDIA-Aktie jedoch vor allem eins bleiben: ein Beobachtungskandidat in einem heiß gelaufenen, aber selektiv laufenden KI-Markt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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