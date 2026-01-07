Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Silicon Valley 07.01.2026 07:26:39

NVIDIA-Aktie: Jensen Huang will auch bei Reichensteuer Kalifornien nicht verlassen

NVIDIA-Aktie: Jensen Huang will auch bei Reichensteuer Kalifornien nicht verlassen

Die Aussicht auf eine mögliche Milliardärs-Steuer in Kalifornien spaltet das Silicon Valley.

Einige Superreiche leiteten bereits den Rückzug auf dem Bundesstaat ein, während andere abwinken. So sagte NVIDIA-Chef Jensen Huang dem Sender Bloomberg TV, er habe nicht einmal darüber nachgedacht, wegzuziehen. "Wir haben uns entschieden, im Silicon Valley zu leben - und welche Steuern auch immer sie einführen wollen, so sei es."

Unter anderem Google-Mitgründer Larry Page soll hingegen dabei sein, die Zelte in Kalifornien abzubrechen. Die Gesellschaft, die das Vermögen seiner Familie verwaltet, zog im Dezember nach Delaware um, wie die Website "Business Insider" unter Berufung auf Unterlagen bei Behörden in beiden Bundesstaaten berichtete. Der milliardenschwere Investor Peter Thiel verlegte seine Finanzfirma laut Bloomberg nach Florida. David Sacks, ein Risikokapitalgeber und momentan KI-Beauftragter von Präsident Donald Trump, verlegte seinen Sitz ins texanische Austin. Dorthin zog Tech-Milliardär Elon Musk schon vor Jahren um.

Reichensteuer könnte im November zur Abstimmung stehen

Die vorgeschlagene einmalige Abgabe von fünf Prozent auf große Vermögen ist noch lange nicht beschlossene Sache. Aktuell läuft noch eine Unterschriften-Kampagne, um die Maßnahme Wählern in Kalifornien im November 2026 zur Abstimmung vorzulegen. Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sprach sich dagegen aus. Mit dem eingenommenen Geld sollen nach Plänen der Initiatoren unter anderem Finanzierungslücken im Gesundheitswesen und Bildungsbereich gestopft werden. Wird die Abgabe beschlossen, soll sie für Milliardäre gelten, die am 1. Januar ihren Sitz in Kalifornien hatten.

Google-Mitgründer Page steht in der Reichen-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg aktuell auf dem zweiten Platz nach Musk mit einem geschätzten Vermögen von 270 Milliarden Dollar. Es besteht vor allem aus Aktien der Google-Mutter Alphabet. Page wohnte lange in Palo Alto, nicht weit von der Google-Zentrale in Mountain View. NVIDIA-Mitgründer Huang rangiert in der Bloomberg-Liste auf Platz 9 mit einem Vermögen von rund 155 Milliarden Dollar. NVIDIA hat die Zentrale in Santa Clara, wo auch andere Chipkonzerne wie Intel und AMD zuhause sind.

/so/DP/zb

LAS VEGAS (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fidelity-Ausblick 2026: Diese KI-Aktien gehören zu den Favoriten - NVIDIA dabei?
Top-Aktie 2026: Warum ein Experte auf AMD statt NVIDIA setzt
Siemens-Aktie klettert: Ausbau der Partnerschaft mit NVIDIA

Bildquelle: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 279,95 4,25% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 280,30 4,28% Alphabet C (ex Google)
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 175,38 -4,37% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Intel Corp. 35,40 3,03% Intel Corp.
NVIDIA Corp. 158,50 -1,02% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen