Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|CES
|
06.01.2026 22:09:39
NVIDIA-Aktie leicht im Minus: NVIDIA strebt bis 2027 eigene Robotaxis an - Produktionsstart von neuem KI-Chip
Den aktuellen Stand der Technik hatte NVIDIA wenige Wochen vor der Technik-Messe gemeinsam mit Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) demonstriert. Ein Serienfahrzeug des neuen Mercedes-Modells CLA navigierte durch den Straßenverkehr von San Francisco und beachtete dabei Vorfahrt-Regeln, Ampeln, Verkehrsschilder und Fußgänger. Bei einer rund 45-minütigen Route musste der Sicherheitsfahrer bei ein paar Situationen eingreifen.
Kameras und Radare
In der Stadt muss die Software unter anderem interpretieren, ob Menschen die Straße überqueren wollen oder nur auf dem Gehweg stehen. Der CLA erfasst seine Umgebung mit zehn Kameras und fünf Radaren. Beim Robotaxi will NVIDIA auch Laser-Radare einsetzen, die das Umfeld des Fahrzeugs abtasten. Tesla-Chef Elon Musk ist damit weiterhin allein mit seinem Plan, für selbstfahrende Autos ausschließlich Kameras zu nutzen. NVIDIA setzt darauf, seine Technik und Software in den kommenden Jahren in Fahrzeuge verschiedener Hersteller zu bringen.
Als führend beim autonomen Fahren gilt aktuell die Google)-Schwesterfirma Waymo, die in mehreren US-Städten 2.500 fahrerlose Robotaxis betreibt.
Bei der Technik-Messe in Las Vegas präsentierte sich auch weitere Konkurrenz. Der Fahrdienst-Vermittler Uber zeigte Elektroautos des Tesla-Herausforderers Lucid, die im Laufe dieses Jahres als Robotaxis bei San Francisco eingesetzt werden sollen. Die Wagen mit einem markanten Aufbau auf dem Dach werden von Software der Entwicklerfirma Nuro gesteuert. Bereits auf der Straße in Las Vegas sind selbstfahrende Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale der Amazon-Tochterfirma Zoox.
Neuer NVIDIA-Chip in der Produktion
Huang nutzte die CES auch dafür, den Produktionsstart des nächsten NVIDIA-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin bekanntzugeben. CEO Jensen Huang präsentierte auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die neuesten KI-Serversysteme. Diese kommen im zweiten Halbjahr 2026 in den Verkauf. Normalerweise enthüllt NVIDIA Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuesten Chips auf der Frühjahrs-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Dieses Jahr hätten die für KI erforderliche Komplexität der Berechnungen und die immense Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessoren zum Trainieren und Betreiben von Modellen die Halbleiterindustrie dazu veranlasst, schneller zu handeln, sagte Huang. Dem Konzern zufolge ist der neue Chip zehn Mal effizienter als die Vorgänger-Generation Blackwell. Chips von NVIDIA wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.
An der NASDAQ schloss die NVIDIA-Aktie 0,45 Prozent tiefer bei 187,28 US-Dollar.
/so/DP/zb
LAS VEGAS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
07.01.26
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
07.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|278,15
|3,48%
|Amazon
|206,35
|0,12%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|60,03
|-2,25%
|NVIDIA Corp.
|162,50
|1,47%
|Tesla
|367,00
|-0,76%