WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

Partnerschaft verkündet 22.09.2025 21:00:48

NVIDIA-Aktie mit Rekord: NVIDIA investiert 100 Milliarden Dollar in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten

NVIDIA-Aktie mit Rekord: NVIDIA investiert 100 Milliarden Dollar in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten

Die KI-Branche erlebt einen historischen Moment: NVIDIA und OpenAI bündeln ihre Kräfte in einem 100-Milliarden-Dollar-Deal.

• NVIDIA investiert 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI
• Parallel Chip-Partnerschaft OpenAI-Broadcom für eigene 3nm-KI-Prozessoren
• Analysten: Wettbewerb im KI-Hardwaremarkt verschärft sich

Eine angekündigte Mega-Investition hat NVIDIA am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zuletzt lag der Kurs mit 183 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch rund knapp vier Prozent im Plus.

Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte NVIDIA mit.

Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche. Dagegen erschienen die von NVIDIA jüngst angekündigten Investitionen von 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Branchenkollegen Intel wie Kleingeld. Mit dem nun angekündigten Schritt würde NVIDIA seine Position als unangefochtener König im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zementieren.

Der Kurs der Aktie hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist NVIDIA der weltweit wertvollste Konzern.

Zeitgleich wurde bekannt, dass OpenAI mit Broadcom eine eigene Chip-Partnerschaft eingegangen ist, um ab 2026 spezialisierte KI-Chips auf Basis der 3nm-Technologie von TSMC exklusiv für die eigenen Rechenzentren zu entwickeln. Diese Chips sollen insbesondere für Inferenzaufgaben genutzt werden, während NVIDIA-GPUs weiterhin für das Training der Modelle eingesetzt werden. Ziel ist es, die Kosten zu senken und die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern.

Langfristige Perspektive und Unsicherheiten

Ob die Partnerschaften und Chipprojekte das Kräfteverhältnis im AI-Hardwaremarkt dauerhaft verändern, bleibt offen. Analysten erwarten, dass NVIDIA bis zur geplanten Chip-Premiere von Broadcom/OpenAI bereits zwei neue GPU-Generationen veröffentlicht haben wird. Die Konkurrenz im Bereich KI-Hardware wird intensiv bleiben; alle Beteiligten versuchen, mehr Kontrolle über die eigene "Silicon-Strategie" zu gewinnen[.

Fazit

Die NVIDIA-OpenAI-Partnerschaft markiert ein neues Großprojekt im Bereich KI-Infrastruktur mit enormem Investmentvolumen und strategischer Bedeutung. Parallel baut OpenAI seine Unabhängigkeit mit eigenen Chip-Initiativen aus, wodurch der Wettbewerb um KI-Hardware weiter angeheizt wird.

Die NVIDIA-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 3,63 Prozent auf 183,08 US-Dollar, für Broadcom geht es daneben 0,88 Prozent auf 341,32 US-Dollar ins Minus. Redaktion finanzen.net

Samsung-Aktie klettert nach Berichten über NVIDIA-Test-Erfolg bei KI-Chips

Bildquelle: JarTee / Shutterstock.com

