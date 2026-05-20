NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Riese mit Bilanz
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20.05.2026 22:52:00
NVIDIA-Aktie mit Schwankungen: KI-Riese schlägt Analystenschätzungen bei Umsatz und Gewinn
KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn weiter an
Den Quartalsumsatz bezifferte NVIDIA auf 81,6 Milliarden US-Dollar. Auf der Umsatzseite hatten Experten im Schnitt mit Erlösen von 78,85 Milliarden US-Dollar gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem Umsatz von 44,06 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem Plus von rund 85 Prozent. Damit beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres sogar noch weiter.
Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte unterdessen um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden US-Dollar nach oben. Damit übertraf der KI-Pionier die Erwartungen der Experten erneut deutlich. NVIDIA profitiert weiterhin massiv vom weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz und der hohen Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren. Besonders die Data-Center-Sparte gilt weiterhin als wichtigster Wachstumstreiber des Konzerns.
Auch Ausblick überzeugt
Das Unternehmen gab eine Umsatzprognose für das zweite Quartal von 91 Milliarden US-Dollar (plus/minus 2 Prozent) ab. Analysten hatten zuvor mit einem Umsatz von 87,36 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch beim Ausblick übertraf NVIDIA die Markterwartungen damit klar.
NVIDIA hebt darüber hinaus seine Quartalsdividende massiv von 0,01 auf 0,25 US-Dollar pro Anteilsschein an und bringt gleichzeitig ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar auf den Weg.
NVIDIA bleibt wertvollstes Unternehmen der Welt
NVIDIA ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms und profitiert derzeit besonders stark von der globalen Investitionswelle in KI-Infrastruktur. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-Fache auf rund 5,6 Billionen US-Dollar gestiegen. Damit ist NVIDIA aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von der Google-Mutter Alphabet mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Billionen US-Dollar.
Die Aktie von NVIDIA reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zunächst mit einem Abschlag von zeitweise rund drei Prozent auf die veröffentlichten Zahlen. Im weiteren Verlauf drehte das Papier jedoch ins Plus und zeigte sich anschließend volatil um den Nullpunkt.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
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