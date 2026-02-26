NVIDIA-Aktie nach Quartalsbericht: Was Analysten über den KI-Platzhirsch denken

Der Tech-Riese NVIDIA hat am Mittwoch seine Bilanz veröffentlicht und dabei einmal mehr die Erwartungen geschlagen. Die Marktreaktion blieb trotzdem verhalten. So bewerten Experten das Papier jetzt.

• NVIDIA übertrifft bei Bilanzvorlage die Erwartungen• Analysten mit neuen Kommentaren zur NVIDIA-Aktie• Kaufempfehlungen bestätigt

NVIDIA profitiert nach wie vor vom KI-Boom: Gewinn und Umsatz schnellten im vergangenen Jahresviertel und auch im gesamten Geschäftsjahr 2026 weiter nach oben und übertrafen die Analystenprognosen. Auch der Ausblick für das laufende Vierteljahr fiel besser aus als erwartet.

Dennoch gewann die NVIDIA-Aktie im nachbörslichen Handel an der NASDAQ letztlich nur 0,2 Prozent auf 195,95 US-Dollar.

Auch zahlreiche Analysten haben sich die Zahlen des KI-Platzhirsch ganz genau angesehen. Was sie von der aktuellen Bilanz des Tech-Schwergewichts halten und ob sie die NVIDIA-Aktie nun zum Kauf empfehlen oder sie aus dem Depot werfen würden.

Jefferies-Analyst: "NVIDIA liefert immer"

Äußerst zufrieden mit der Geschäftsentwicklung zeigte sich Analyst Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies in einer ersten Reaktion. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVIDIA liefert immer" lautete der Titel seines Kommentars laut "dpa-AFX". Dabei lobte Curtis vor allem, dass die Erwartungen im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 klar getoppt worden seien und auch der Umsatzausblick über dem Konsens liege. Auch die Nachfrage nach dem Blackwell-Prozessor sei stark und nehme weiter Fahrt auf, so der Experte laut "dpa-AFX".

Curtis empfiehlt Anlegern daher weiterhin, die NVIDIA-Aktie zu kaufen und bestätigte sein Kursziel von 275 US-Dollar, das deutlich über dem aktuellen Niveau des Anteilsscheins liegt.

Goldman Sachs-Experte: NVIDIA-Aktie wird den Gesamtmarkt abhängen

Auch Analyst James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs bleibt nach der Zahlenvorlage bei seinem "Buy"-Votum für die NVIDIA-Aktie und dem Kursziel von 250 US-Dollar. Er bewertete den Quartalsbericht und den Ausblick des KI-Konzerns als "stark" und bekräftigte laut "dpa-AFX", dass es nun noch klarer geworden sei, dass die NVIDIA-Aktie den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürfte.

Weitere Analysten mit "Buy"-Rating für NVIDIA - Noch einiges an Kurspotenzial

Laut "TipRanks" haben nach der Bilanzvorlage auch die Experten von Mizuho Securities und TD Cowen ihre Kaufempfehlung für die NVIDIA-Aktie bekräftigt. Analyst Vijay Rakesh sieht dabei für den Anteilsschein noch Aufwärtspotenzial bis auf 275 US-Dollar und Experte Joshua Buchalter traut dem Papier immerhin einen Anstieg bis auf 235 US-Dollar zu.

Insgesamt haben laut "TipRanks" 35 Analysten in den letzten drei Monaten einen Einschätzung zur NVIDIA-Aktie abgegeben. Dabei bewerteten 34 den Anteilsschein mit "Buy". Lediglich ein Experte riet zum Verkauf.

Redaktion finanzen.at